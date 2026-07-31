Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Удмуртии вырос спрос на кафе, рестораны и доставку еды

16:12, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии вырос спрос на кафе, рестораны и доставку еды
16:12, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
14
0
#Удмуртия\n#кафе\n#ресторан\n#доставка\n#Банк России
Источник фото: ИИ
14
0

В мае жители республики также увеличили розничные покупки и накопления в банках.

Ижевск. Удмуртия. Объем услуг общественного питания в Удмуртии в мае-июне 2026 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

По данным отдельных организаций общепита, в мае и июне выросло количество заказов в кафе и ресторанах, в том числе готовой еды с доставкой.

Оборот розничной торговли в республике в мае увеличился на 9,5% в годовом выражении. При этом объем средств жителей Удмуртии на банковских вкладах за год вырос на 18,9%. В апреле рост составлял 19,8%.

На потребительскую и сберегательную активность, в частности, повлияло увеличение зарплат. В мае среднемесячная заработная плата в Удмуртии выросла на 17,5% в годовом выражении. Это выше показателя по ПФО, который составил 12%.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:12, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
14
0
#Удмуртия\n#кафе\n#ресторан\n#доставка\n#Банк России