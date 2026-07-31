Ижевск. Удмуртия. Объем услуг общественного питания в Удмуртии в мае-июне 2026 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

По данным отдельных организаций общепита, в мае и июне выросло количество заказов в кафе и ресторанах, в том числе готовой еды с доставкой.

Оборот розничной торговли в республике в мае увеличился на 9,5% в годовом выражении. При этом объем средств жителей Удмуртии на банковских вкладах за год вырос на 18,9%. В апреле рост составлял 19,8%.

На потребительскую и сберегательную активность, в частности, повлияло увеличение зарплат. В мае среднемесячная заработная плата в Удмуртии выросла на 17,5% в годовом выражении. Это выше показателя по ПФО, который составил 12%.