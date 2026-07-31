Ижевск. Удмуртия. За май средняя начисленная зарплата в Удмуртии составила 89 590 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По этому показателю регион находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Пермскому краю (93 140 рублей) и Татарстану (104 772 рубля).

Рост средней зарплаты за год составил 16,3%, с учётом инфляции — 9,5%. Наибольшую среднюю зарплату в Удмуртии получают работники сферы информации и связи (143 116 рублей), далее идёт добыча полезных ископаемых (117 713 рублей), финансовый и страховой сектор (113 247 рублей).

При этом в Удмуртии среднесписочная численность работников составила 449,6 тыс. человек, из них 76,4% работают в крупных и средних организациях.

Напомним, в апреле 2026 года средняя начисленная зарплата составляла 85 326 рублей — по этому показателю Удмуртия находилась на четвёртом месте в ПФО.