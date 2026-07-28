Удмуртия. Оборот организаций Удмуртии за январь-июнь 2026 года составил 1 трлн 301,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9,7%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Наибольший оборот среди основных видов экономической деятельности пришёлся на обрабатывающие производства — 486,9 млрд рублей. За год показатель увеличился на 5,7%. Ещё 337,7 млрд рублей составил оборот организаций оптовой и розничной торговли, а также предприятий по ремонту автомобилей и мотоциклов. Рост к январю-июню 2025 года составил 18,9%.

В сфере добычи полезных ископаемых оборот организаций достиг 176,5 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. В строительстве показатель составил 24,5 млрд рублей, увеличившись на 37,7%.

В обрабатывающей промышленности крупнейший оборот зафиксирован в производстве готовых металлических изделий — 136,9 млрд рублей. Производство прочих транспортных средств и оборудования принесло предприятиям 111,6 млрд рублей, увеличившись за год на 89%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий составило 57,1 млрд рублей.

Также заметный рост показали транспортировка и хранение — оборот организаций в этой сфере составил 41,4 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем годом ранее. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности показатель достиг 32,1 млрд рублей, увеличившись на 22,6%.

При этом оборот организаций сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составил 31,6 млрд рублей. Это на 9,2% меньше показателя за январь-июнь 2025 года.