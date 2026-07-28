Ижевск. Удмуртия. В июне 2026 года средний размер POS-кредитов (кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках) составил 68 000 руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее серьёзный рост среднего размера POS-кредитов в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования отметили в Республике Татарстан (+8,6%) Удмуртской Республике (+8,0%), Тульской области (+7,4%), Красноярском крае (+7,1%) и Волгоградской области (+7,1%).

В июне в УР средний размер кредита составил 63,5 тыс. руб.; а в мае он равнялся 58,8 тыс. руб.

Отметим, что POS-кредит — это заём на покупку товара прямо в магазине или на сайте, когда деньги не выдают на руки, а сразу переводят продавцу.