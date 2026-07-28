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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия и Татарстан возглавили список регионов по росту размера POS-кредитов в июне

12:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия и Татарстан возглавили список регионов по росту размера POS-кредитов в июне
12:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#кредиты
Источник фото: ИИ
26
0

Динамика в «родниковом крае» превысила общероссийский показатель более, чем в полтора раза.

Ижевск. Удмуртия. В июне 2026 года средний размер POS-кредитов (кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках) составил 68 000 руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее серьёзный рост среднего размера POS-кредитов в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования отметили в Республике Татарстан (+8,6%) Удмуртской Республике (+8,0%), Тульской области (+7,4%), Красноярском крае (+7,1%) и Волгоградской области (+7,1%).

В июне в УР средний размер кредита составил 63,5 тыс. руб.; а в мае он равнялся 58,8 тыс. руб.

Отметим, что POS-кредит — это заём на покупку товара прямо в магазине или на сайте, когда деньги не выдают на руки, а сразу переводят продавцу.

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12:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#кредиты