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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года должники вернули в бюджет Ижевска более 12 миллионов рублей

11:55, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
С начала года должники вернули в бюджет Ижевска более 12 миллионов рублей
11:55, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#налоги\n#должники
Источник фото: ИА «Сусанин»
23
0

В бюджеты всех уровней удалось вернуть 218,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года организации-должники вернули в бюджет Ижевска 12,2 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

Так, 23 июля состоялось заседание Комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. На ней рассматривались материалы в отношении 16 организаций и четырёх ИП. При этом в ходе подготовки к заседанию десять организаций погасили свои долги в полном объеме. Ещё шесть организаций, в том числе, ИП остаются на контроле.

Всего с начала года компании погасили задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму в 218,6 млн рублей.

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11:55, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#налоги\n#должники