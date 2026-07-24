Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года организации-должники вернули в бюджет Ижевска 12,2 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

Так, 23 июля состоялось заседание Комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. На ней рассматривались материалы в отношении 16 организаций и четырёх ИП. При этом в ходе подготовки к заседанию десять организаций погасили свои долги в полном объеме. Ещё шесть организаций, в том числе, ИП остаются на контроле.

Всего с начала года компании погасили задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму в 218,6 млн рублей.