Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам первого полугодия 2026 года экономия при проведении закупок из всех источников финансирования составила 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии.

Централизованный бухгалтерский учёт сейчас охватывает 244 государственных учреждения, или 78% от их общего числа. Экономический эффект от такой централизации составил 86,8 млн рублей.

Для жителей республики организовали 186 мероприятий по финансовой грамотности.

Во втором полугодии Минфин планирует продолжить цифровизацию процессов, расширять централизованный учёт и совершенствовать закупочную деятельность.