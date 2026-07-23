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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии подвели итоги работы подведомственных учреждений Минфина за первое полугодие 

10:52, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии подвели итоги работы подведомственных учреждений Минфина за первое полугодие 
10:52, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#итоги\n#Минфин
Источник фото: пресс-служба Минфина Удмуртии
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На закупках за полгода сэкономили 3,9 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам первого полугодия 2026 года экономия при проведении закупок из всех источников финансирования составила 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии.

Централизованный бухгалтерский учёт сейчас охватывает 244 государственных учреждения, или 78% от их общего числа. Экономический эффект от такой централизации составил 86,8 млн рублей.

Для жителей республики организовали 186 мероприятий по финансовой грамотности.

Во втором полугодии Минфин планирует продолжить цифровизацию процессов, расширять централизованный учёт и совершенствовать закупочную деятельность.

 

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10:52, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
60
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#итоги\n#Минфин