С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение коснётся получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2025 году.

Размер прибавки будет зависеть от зарплаты пенсионера. Максимально пенсию увеличат на три пенсионных коэффициента. Узнать количество накопленных коэффициентов можно в выписке из лицевого счёта через портал «Госуслуги».

Также с 1 августа будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

Все перерасчёты проведут автоматически в соответствии с установленным графиком.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии жителей Удмуртии проиндексированы на 7,6%, а региональный прожиточный минимум пенсионера теперь составляет 14 496 рублей.