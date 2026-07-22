Россия. В преддверии выборов в Госдуму ЦИК России опубликовал данные о доходах за 2025 год кандидатов по федеральному списку.

Глава Удмуртии Александр Бречалов за 2025 год задекларировал 8 776 121 рубль. Основные источники доходов: зарплата главы Удмуртской Республики и вклады в двух банках. У Бречалова открыто 12 счетов с общей суммой остатка на них — 813 534 рубля. Данных об имуществе в отчёте не представлено. Для сравнения, за 2025 год глава Татарстана Рустам Минниханов задекларировал 16 809 134 рублей, глава Башкортостана Радий Хабиров — 9 334 913 рублей, глава Кировской области Александр Соколов — 6 464 335 рублей.

Кандидат от «Единой России» Иван Черезов за 2025 год задекларировал 3 705 170 рублей. Основные источники доходов: социальные пособия, зарплата члена аппарата Госсовета Удмуртии. Во владении у Черезова земельный участок на 1344 кв. м, жилой дом 175,8 кв. м и квартира 40,7 кв. м. Также автомобиль GWM, TANK, два прицепа, гидроцикл. Количество счетов — 18, остаток по ним — 48 329 рублей.

Кандидат от «Единой России» Татьяна Ишматова за 2025 год задекларировала 3 652 476 рублей. Основные источники доходов: вклады в банке, зарплата члена Госсовета Удмуртии. Во владении квартира 56,8 кв. м. Также автомобиль Renault Logan (SR). Количество счетов — 6, общая сумма остатка по ним — 1469 рублей.

Кандидат от КПРФ Юрий Балахонцев за 2025 год задекларировал 804 506 рублей. Основные источники доходов: ООО «Экобезопасность», АО «АЛЬФА БАНК», Администрация главы и правительства Удмуртской Республики. Во владении у Балахонцева земельный участок 1000 кв. м, жилой дом 103,9 кв. м и квартира 183,4 кв. м. А также автомобиль SUZUKI SX4 HATCHBACK. Количество счетов — 6 Общая сумма остатка — 20 065 рублей.

Кандидат от КПРФ Иван Гвоздак за 2025 год задекларировал 479 225 рублей. Основные источники доходов: Администрация главы и правительства Удмуртской Республики, АО «Газпромбанк». Во владении две квартиры: 39,1 кв. м в Татарстане и 25,6 кв. м в Удмуртии. А также нежилое помещение, 41,8 кв. м и автомобиль HYUNDAI PALISADE. Количество счетов — 5, остаток по ним — 724 867 рублей.

UPD: позже ЦИК добавил информацию о доходах кандидатов от ЛДПР.

Кандидат от ЛДПР Артемий Лошаков за 2025 год задекларировал 5 637 750 рублей. Основные источники дохода: продажа имущества, зарплата в СПК «Чутырский», социальные пособия. Во владении: земельный участок 2090 кв. м, жилой дом 162,2 кв. м и квартира 83 кв. м. А также два автомобиля: SKODA KODIAQ и MAZDA CX-60. Количество счетов — 4. Общая сумма остатка: 227 146 рублей.

Кандидат от ЛДПР Владимир Володоманов за 2025 год задекларировал 7 402 931 рубль. Основные источники дохода: АО «ИОМЗ», продажа имущества, зарплата в ООО «УДСК». Во владении квартира 60,7 кв. м. Количество счетов — 4. Общая сумма остатка: 361 668 рублей.

Напомним, в 2017 Александр Бречалов задекларировал более 34 млн рублей. Также напоминаем, что выборы в Госдуму состоятся 20 сентября.