Удмуртия заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по развитию ипотечного кредитования. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

За последний год в Удмуртии было выдано 22,4 ипотечного кредита на тысячу экономически активных жителей. Средний показатель по стране составляет 14,2 кредита.

Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в Удмуртии выросло на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3,75 млн рублей. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2026 года — 0,88%

Лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. На последнем месте — Ингушетия.