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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия заняла 7 место в стране по развитию ипотеки 

13:07, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртия заняла 7 место в стране по развитию ипотеки 
13:07, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Удмуртия\n#ипотека
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Средний размер ипотечного кредита составил 3,75 млн рублей.

Удмуртия заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по развитию ипотечного кредитования. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

За последний год в Удмуртии было выдано 22,4 ипотечного кредита на тысячу экономически активных жителей. Средний показатель по стране составляет 14,2 кредита.

Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в Удмуртии выросло на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3,75 млн рублей. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2026 года — 0,88%

Лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. На последнем месте — Ингушетия. 

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13:07, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Удмуртия\n#ипотека