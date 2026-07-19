Ижевск. Удмуртия. 200 самозанятых жителей Удмуртии направляют страховые взносы на формирование будущей пенсии. Отделение Соцфонда по Удмуртии сообщает об этом на ведомственном сайте.

Страховые взносы позволяют самозанятым жителям формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые будут учтены при назначении пенсии.

Размер взноса самозанятые граждане определяют сами. В 2026 году минимальный годовой взнос составляет 71 500 рублей. Это позволит получить один год страхового стажа и 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальный взнос – 572 200 рублей. При таком раскладе на лицевом счете самозанятого будет учтен один год стажа и 8,72 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Платить взносы можно либо ежемесячно равными частями, либо одним платежом за весь годовой период. Средства обязательно должны поступить в Отделение СФР по Удмуртии до 31 декабря.

«Каждый самозанятый гражданин имеет возможность обеспечить свое будущее, участвуя в формировании пенсии. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в региональном Отделении Социального фонда России. Данная услуга фонда носит заявительный характер, поэтому гражданину потребуется подать соответствующее заявление» - прокомментировал управляющий Отделением СФР по УР Алексей Бельтюков.