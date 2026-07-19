В 2026 году минимальный взнос составляет 71 500 рублей.
Ижевск. Удмуртия. 200 самозанятых жителей Удмуртии направляют страховые взносы на формирование будущей пенсии. Отделение Соцфонда по Удмуртии сообщает об этом на ведомственном сайте.
Страховые взносы позволяют самозанятым жителям формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые будут учтены при назначении пенсии.
Размер взноса самозанятые граждане определяют сами. В 2026 году минимальный годовой взнос составляет 71 500 рублей. Это позволит получить один год страхового стажа и 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальный взнос – 572 200 рублей. При таком раскладе на лицевом счете самозанятого будет учтен один год стажа и 8,72 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Платить взносы можно либо ежемесячно равными частями, либо одним платежом за весь годовой период. Средства обязательно должны поступить в Отделение СФР по Удмуртии до 31 декабря.
«Каждый самозанятый гражданин имеет возможность обеспечить свое будущее, участвуя в формировании пенсии. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в региональном Отделении Социального фонда России. Данная услуга фонда носит заявительный характер, поэтому гражданину потребуется подать соответствующее заявление» - прокомментировал управляющий Отделением СФР по УР Алексей Бельтюков.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX