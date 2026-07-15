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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В июне цены в Удмуртии выросли на 0,7%

14:08, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В июне цены в Удмуртии выросли на 0,7%
14:08, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
121
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#цены\n#Удмуртстат
Источник фото: ИА "Сусанин"
121
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Сильнее всего подорожали овощи.

Ижевск. Удмуртия. В июне 2026 года индекс потребительских цен в Удмуртии составил 100,7% по отношению к маю, сообщает Удмуртстат. 

С начала года рост цен составил 4,4%, а по сравнению с июнем прошлого года — 6,4%. 

Среди продовольственных товаров сильнее всего в июне выросли цены на овощи — в среднем на 5,1%. Наиболее заметно подорожали репчатый лук (59,94 руб/кг) и картофель (64,58 руб/кг), прибавив за месяц 27% и 24% соответственно. 

Стоимость яиц наоборот снизилась почти на 9% и составила в среднем 83,95 рублей за 10 шт.

Непродовольственные товары в среднем подорожали на 0,2%. Быстрее остальных росли цены на моющие и чистящие средства, обувь и бытовую технику. 

Среди услуг наиболее заметный рост показали зарубежный туризм и услуги организаций культуры. Также в июне росла цена на бензин. С начала года топливо в Удмуртии подорожало более чем на 5%.  В июне средняя стоимость 1 литра АИ-92 составила 63,50 руб., АИ-95 — 68,38 руб., АИ-98 и выше — 95,58 руб., дизеля — 78,56 руб.

 

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14:08, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
121
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#цены\n#Удмуртстат