Ижевск. Удмуртия. По итогам шести месяцев 2026 года в бюджет Удмуртии поступило 78,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Из них 59,6 млрд рублей пришлось на налоговые и неналоговые доходы (рост на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Безвозмездные поступления составили 18,5 млрд рублей (+13,3%).

При этом за отчётный период расходы бюджета Удмуртии составили 78,0 млрд рублей (на 14,3% больше, чем за тот же период годом ранее). При этом основная часть расходов бюджета республики (56 млрд рублей или 71,7% от общей суммы расходов) — это расходы социальной направленности: образование, здравоохранение, социальная политика, культура, спорт.

Госдолг Удмуртии по состоянию на 1 июля 2026 года составил 44,2 млрд рублей или 34,4% от утвержденного планового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Напомним, бюджет Удмуртии на 2026 год запланирован с дефицитом в 9 млрд 740 млн рублей.