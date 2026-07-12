Ижевск. Удмуртия. Налогоплательщики могут вернуть часть израсходованных средств за детский лагерь. Об этом напоминает УФНС по Удмуртской Республике.

Возврат налога возможен за образование, спорт и лечение. Если детский лагерь или программа отдыха имеет одно из этих профильных направлений, то родители имеют возможность компенсировать часть расходов через процедуру возврата налога.

Но компенсируется не вся стоимость путевки в лагерь, а только те расходы, которые непосредственно относятся к образовательной, спортивной или лечебной составляющей путевки. Проживание, питание и бытовое обслуживание в налоговый вычет не входят.

К примеру, в образовательной части это могут быть языковые смены, интенсивные курсы, программы с образовательным компонентом. Если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность, можно оформить вычет на обучение.

Занятия в спортивных секциях, летние сборы спортсменов относятся к физкультурно-оздоровительным услугам. Организатор указанных мероприятий должен быть включен в перечень, утвержденный Министерством спорта России.

Пребывание в санаторном лагере с проведением медицинских процедур относится к расходам по лечению. Это также подлежит компенсации за счёт налогового вычета.

Определены максимальные суммы расходов на 2026 год: обучение ребенка – до 110 тыс. рублей в год; за лечение и физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей - лимит 150 тыс. рублей в год. Для дорогостоящего лечения вычет предоставляется на полную сумму фактических расходов.

Подробнее можно ознакомиться с информацией о получении социальных налоговых вычетов на сайте ФНС России в разделе «Социальные налоговые вычеты».