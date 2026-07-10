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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителям Удмуртии начнёт попадаться новая 100-рублёвая банкнота

15:37, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителям Удмуртии начнёт попадаться новая 100-рублёвая банкнота
15:37, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги
Источник фото: Минфин РФ
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На оборотной стороне купюры появилось стилизованное изображение карты Центрального федерального округа.

Ижевск. Удмуртия. Банк России с 10 июля выпустил в обращение обновлённую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии со ссылкой на данные Центрального банка.

Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО). На её оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты округа. При этом лицевая сторона и защитные элементы остались аналогичными банкноте, выпущенной в 2022 году: на лицевой стороне по-прежнему изображены МГУ на фоне Спасской башни.

Обновлённая «сотня» стала логическим продолжением серии модернизированных банкнот.

Банкноты старого и нового образцов будут ходить параллельно, постепенно заменяя изношенных предшественниц. Жителям Удмуртии не потребуется специально обменивать старые купюры.

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15:37, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги