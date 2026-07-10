Ижевск. Удмуртия. Банк России с 10 июля выпустил в обращение обновлённую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии со ссылкой на данные Центрального банка.

Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО). На её оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты округа. При этом лицевая сторона и защитные элементы остались аналогичными банкноте, выпущенной в 2022 году: на лицевой стороне по-прежнему изображены МГУ на фоне Спасской башни.

Обновлённая «сотня» стала логическим продолжением серии модернизированных банкнот.

Банкноты старого и нового образцов будут ходить параллельно, постепенно заменяя изношенных предшественниц. Жителям Удмуртии не потребуется специально обменивать старые купюры.