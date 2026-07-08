Ижевск. Удмуртия. На 1 июля 2026 года государственный долг Удмуртской Республики составил 44 млрд 184 млн рублей. Об этом сообщил Минфин региона.

Структура госдолга выглядит так:

Кредиты из федерального бюджета — 41 млрд 684 млн рублей (94% от объема). Эти средства привлечены по льготным ставкам 0,1% и 3% годовых.

Обязательства по ценным бумагам — 2 млрд 500 млн рублей. Ставка по облигациям составляет 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга составили 131,5 млн рублей.

На 1 июня 2026 года госдолг республики составлял 49 млрд 806 млн рублей.

Напомним, по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина Удмуртии списали 5,6 млрд рублей госдолга.