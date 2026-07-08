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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Госдолг Удмуртии на 1 июля составил более 44 млрд рублей

16:54, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Госдолг Удмуртии на 1 июля составил более 44 млрд рублей
16:54, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
73
0
#Удмуртия\n#Минфин\n#Ижевск\n#госдолг
Источник фото: ИА «Сусанин»
73
0

Республике была списана часть задолженности.

Ижевск. Удмуртия. На 1 июля 2026 года государственный долг Удмуртской Республики составил 44 млрд 184 млн рублей. Об этом сообщил Минфин региона.

Структура госдолга выглядит так:

Кредиты из федерального бюджета — 41 млрд 684 млн рублей (94% от объема). Эти средства привлечены по льготным ставкам 0,1% и 3% годовых.

Обязательства по ценным бумагам — 2 млрд 500 млн рублей. Ставка по облигациям составляет 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга составили 131,5 млн рублей. 

На 1 июня 2026 года госдолг республики составлял 49 млрд 806 млн рублей.

Напомним, по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина Удмуртии списали 5,6 млрд рублей госдолга.

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16:54, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
73
0
#Удмуртия\n#Минфин\n#Ижевск\n#госдолг