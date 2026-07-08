Можга. Удмуртия. Можгинскому району Удмуртии выделят 10 млн рублей на дополнительные работы в Большеучинской школе. Решение о дополнительном финансировании на ремонт образовательного учреждения озвучил на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов.

Готовность ремонта в Большой Уче составляет 70%, доложил в ходе совещания вице-премьер Игорь Асабин. Сейчас ведётся отделка кабинетов и столовой. Рабочие монтируют двери и подвесные потолки. В ходе работ потребовались дополнительные инженерные решения, по которым финансовую нагрузку вызвался взять на себя Можгинский район.

Александр Бречалов заявил о необходимости выделении району дополнительных 10 млн рублей из бюджета республики на реализацию необходимого перечня мероприятий и повышение уровня безопасности учреждения.

«Принимаю решение — Можгинскому району дополнительно выделить из бюджета недостающие деньги», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, ремонт в школе начался в апреле. Здесь также планируют обновить системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Кроме того, по проекту после ремонта в школу закупят новую мебель и оборудование.

Также напомним, что в июне выяснилось, что к нормативным требованиям необходимо привести школьное убежище.

Всего же в этом году работы идут в 15 учреждениях образования: 11 школах, 3 детских садах и 1 колледже. Строительство идёт в рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья». В текущем году планируют завершить 10 из них, причём 7 объектов должны быть сданы до 1 сентября, чтобы успеть к началу учебного года. Остальные 5 объектов — двухгодичные, их сдача запланирована на 2027 год. Кроме того, программа развивается с опережением: в этом году удалось раньше срока приступить к работам ещё в двух учреждениях — ижевских школах № 52 и № 62.