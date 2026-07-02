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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В августе самозанятые в Удмуртии получат первые выплаты по больничным 

15:19, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В августе самозанятые в Удмуртии получат первые выплаты по больничным 
15:19, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
23
0
#самозанятые\n#больничные\n#Ижевск. Удмуртия
Источник фото: ИИ
23
0

Но не все.

Ижевск. Удмуртия. Самозанятые жители Удмуртии, которые присоединились к эксперименту Социального фонда России с января 2026 года, в августе смогут получить больничные выплаты. 

По информации Отделения Соцфонда по УР, чтобы получать оплачиваемый больничный, нужно ежемесячно перечислять взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей, страхового стажа и периода участия в эксперименте. Право на выплату возникает через полгода непрерывных платежей. 

Поскольку участники эксперимента начали платить взносы в феврале, необходимый стаж накопился к июлю. Деньги поступят гражданам после закрытия электронного больничного листа.

С начала 2026 года поступило 398 заявлений от самозанятых жителей Удмуртии, планирующих получать оплачиваемый больничный. Эксперимент пока распространяется только на оплату дней болезни и не касается декретных выплат. 

 

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15:19, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
23
0
#самозанятые\n#больничные\n#Ижевск. Удмуртия