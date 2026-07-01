Ижевск. Удмуртия. Бюджету Ижевска предоставили бюджетный кредит в 700 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Средства предоставлены для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета города, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в 0,1% годовых, говорится в тексте документа.

Кредит нужно будет вернуть по 1 октября 2026 года.