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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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700 млн рублей предоставили бюджету Ижевска в кредит для покрытия кассового разрыва

17:45, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
700 млн рублей предоставили бюджету Ижевска в кредит для покрытия кассового разрыва
17:45, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Ижевск\n#бюджет города\n#кредит
Источник фото: ИА «Сусанин»
23
0

Вернуть бюджетный кредит нужно будет по 1 октября.

Ижевск. Удмуртия. Бюджету Ижевска предоставили бюджетный кредит в 700 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Средства предоставлены для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета города, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в 0,1% годовых, говорится в тексте документа.

Кредит нужно будет вернуть по 1 октября 2026 года.

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17:45, 01 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Ижевск\n#бюджет города\n#кредит