Вернуть бюджетный кредит нужно будет по 1 октября.
Ижевск. Удмуртия. Бюджету Ижевска предоставили бюджетный кредит в 700 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
Средства предоставлены для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета города, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в 0,1% годовых, говорится в тексте документа.
Кредит нужно будет вернуть по 1 октября 2026 года.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX