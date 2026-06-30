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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Минфин УР оценил финансовый менеджмент ведомств и министерств за 2025 год

18:10, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Минфин УР оценил финансовый менеджмент ведомств и министерств за 2025 год
18:10, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
52
0
#Минфин\n#министерство\n#Ижевск. Удмуртия
Источник фото: ИА «Сусанин»
52
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Средний уровень качества составил 87,67%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги по качеству распределения бюджетных средств за 2025 год. Как сообщает Минфин Удмуртии, показатели превысили поставленные цели. Мониторинг проводился по пяти направлениям: управление доходами и расходами, бюджетный учёт, управление активами и закупочная деятельность. Результаты показали:

- средний уровень качества составил 87,67% (это выше цели в 78%).
- 19 ведомств сработали отлично (оценка 85% и выше).
- 13 ведомств показали удовлетворительный результат.

В 2025 году требования стали строже, поэтому средний балл по региону немного упал. При этом ни одно ведомство не провалило проверку. Стоит отметить, что 12 министерств (включая Минфин, Минсоцполитики, Минобразования) держат высокую планку уже пять лет подряд. А 13 администраторов бюджетных средств смогли улучшить свои показатели по сравнению с прошлым годом. 

13-ти ведомствам, которые получили удовлетворительную оценку (включая Минспорт УР, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики, Министерство здравоохранения), поручено составить план по исправлению ошибок.

Полный список и оценки можно посмотреть на сайте Минфина Удмуртии.

 

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18:10, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
52
0
#Минфин\n#министерство\n#Ижевск. Удмуртия