Ижевск. Удмуртия. Контрольно-счётная палата Ижевска выявила нарушения почти на полтора млрд рублей. Как сообщила депутатам Гордумы на сессии 25 июня председатель палаты Наталия Каринцева, проверяемый период захватывал 2024 – 2025 годы.

«Были выявлены нарушения бухгалтерского учёта и искажения отчётности, которые составили 994,5 млн рублей. Данные нарушения связаны с неотражением, несвоевременным либо неверным отражением фактов хозяйственной жизни в регистре бухгалтерского учёта», — сообщила Наталия Каринцева.

Также были выявлены нарушения в ходе исполнения бюджета, в том числе необоснованное списание дебиторской задолженности по платежам в бюджет города. Нарушения в сфере управления и распоряжением муниципальной собственностью в сфере деятельности организаций с участием муниципальных образований и уставных складочных капиталов. При осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц и прочие нарушения.

По результатам рассмотрения представлений и информационных писем, направленных объектам контроля и главе Ижевска к четырём должностным лицам применены меры дисциплинарной ответственности.

«Экономический эффект, достигнутый в результате исполнения требований и предложений Контрольно-счётной палаты, составил 1 млрд 61 млн рублей. В том числе в бухгалтерском учёте проведены исправительные операции на общую сумму 998,7 млн рублей. 2 млн 100 тыс. рублей возмещены, а также удержаны из заработной платы в пользу МУП «ДРЭУ» и АО «Ижевские экологические системы». В течение прошлого года подготовлено 54 заключения по проекту муниципальных правовых актов. Все замечания и предложения учтены администрации Ижевска при их утверждении», — подытожила руководитель КСП.

Депутат Гордумы Денис Назаров в ответ подчеркнул, что палата и её председатель для муниципального парламента являются основным органом контроля за деятельностью администрации города.

«Я каждому из вас порекомендовал бы хоть раз посетить заседание коллегии Контрольно-счётной палаты. Действительно, проделана огромная работа и суммы внушительные звучали — там более 1 млрд рублей. Хочу выразить благодарность коллективу палате и лично Наталии Викторовне за профессионализм, принципиальность и объективность при проведении контрольных мероприятий», — обратился депутат.