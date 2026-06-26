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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртии спишут 5,6 млрд рублей госдолга

12:55, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртии спишут 5,6 млрд рублей госдолга
12:55, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минфин\n#госдолг\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
115
0

Отмечается, что долговая нагрузка республики снизится до 34,4%

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии вновь спишут часть госдолга — 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Распоряжение о списании уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Отмечается, что с учетом списания объём госдолга Удмуртии составит 44,2 млрд рублей, долговая нагрузка бюджета республики снизится до 34,4%.

«Удмуртия второй год подряд входит в число регионов, которым федеральный центр сокращает долговую нагрузку в рамках механизма списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Всего за 2025 и 2026 годы республике списали 16,3 млрд рублей задолженности, из них 10,5 млрд рублей в текущем году», — говорится в сообщении.

Под списание подпадают те средства, которые Удмуртия тратила в 2024-2025 годах на развитие ЖКХ, промышленности, населённых пунктов, на поддержку бойцов СВО, а также на инвестиции.

Всего Удмуртии 2025 до 2030 года планируют списать долг в объёме 40 млрд рублей.

Напомним, на начала лета 2026 года госдолг Удмуртии стал ниже 50 млрд рублей. Также в 2026 году Удмуртия планирует уменьшить свой долг ещё на 12,5 млрд рублей.

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12:55, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минфин\n#госдолг\n#деньги