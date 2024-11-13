Глава Ижевска утвердил направления долговой политики города на ближайшие годы

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об утверждении основных направлений долговой политики города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ разместили на официальном портале нормативно-правовых актов горадминистрации. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что под долговой политикой Ижевска понимается стратегия управления муниципальными заимствованиями, направленная на поддержание объёма муниципального долга на оптимальном уровне, снижение его объёма и минимизацию стоимости обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга с целью снижения влияния долговой нагрузки на бюджет города, обеспечивающее возможность социально-экономического развития Ижевска.

По итогам 2023 года бюджет Ижевска исполнен с профицитом в 415 млн рублей. Поступление доходов составило 20 млрд 572 млн рублей. Расходы бюджета города исполнены в сумме 20 млрд 157 млн рублей.

Муниципальный долг города Ижевска на 1 января 2024 года снижен на 250 млн рублей и составил 4 млрд 500 млн рублей, в том числе коммерческий долг составил 832 млн рублей или 18%, задолженность по бюджетным кредитам – 3 млрд 668 млн рублей или 82% от общего объёма долга.

По состоянию на 1 октября 2024 года временно погашены коммерческие кредиты за счёт остатков средств на счёте бюджета города, за счёт привлечения средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, средств участников казначейского сопровождения, а также за счёт привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по УР.

В результате муниципальный долг на 1 октября 2024 года составлял 3 млрд 918 млн рублей, коммерческие кредиты в структуре муниципального долга отсутствуют, экономия по расходам на облуживание долга в сумме 189 млн рублей направлена на финансирование социально значимых расходов.

Цель долговой политики на 2025 – 2027 годы — обеспечение потребностей в заёмном финансировании, своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также поддержание объёма и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне.

Для этого планируется решить следующие задачи:

- своевременное и безусловное выполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Ижевск»;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее оптимальных форм и сроков заимствований;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Ижевска;

- обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города;

- недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесённых к полномочиям органов местного самоуправления;

- сохранение благоприятной кредитной истории муниципального образования, как надёжного заёмщика, безупречно и своевременно выполняющего свои финансовые обязательства, что создает предпосылки для снижения стоимости заимствований и улучшения структуры долга;

- повышение эффективности операций по управлению остатками средств на едином счёте по учёту средств бюджета города;

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ;

- открытость информации о муниципальном долге города Ижевска.