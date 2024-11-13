Глава Ижевска утвердил направления долговой политики города на ближайшие годы

Сейчас муниципальный долг равен 3,9 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об утверждении основных направлений долговой политики города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ разместили на официальном портале нормативно-правовых актов горадминистрации. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.
Отметим, что под долговой политикой Ижевска понимается стратегия управления муниципальными заимствованиями, направленная на поддержание объёма муниципального долга на оптимальном уровне, снижение его объёма и минимизацию стоимости обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга с целью снижения влияния долговой нагрузки на бюджет города, обеспечивающее возможность социально-экономического развития Ижевска.
По итогам 2023 года бюджет Ижевска исполнен с профицитом в 415 млн рублей. Поступление доходов составило 20 млрд 572 млн рублей. Расходы бюджета города исполнены в сумме 20 млрд 157 млн рублей.
Муниципальный долг города Ижевска на 1 января 2024 года снижен на 250 млн рублей и составил 4 млрд 500 млн рублей, в том числе коммерческий долг составил 832 млн рублей или 18%, задолженность по бюджетным кредитам – 3 млрд 668 млн рублей или 82% от общего объёма долга.
По состоянию на 1 октября 2024 года временно погашены коммерческие кредиты за счёт остатков средств на счёте бюджета города, за счёт привлечения средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, средств участников казначейского сопровождения, а также за счёт привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по УР.
В результате муниципальный долг на 1 октября 2024 года составлял 3 млрд 918 млн рублей, коммерческие кредиты в структуре муниципального долга отсутствуют, экономия по расходам на облуживание долга в сумме 189 млн рублей направлена на финансирование социально значимых расходов.
Цель долговой политики на 2025 – 2027 годы — обеспечение потребностей в заёмном финансировании, своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также поддержание объёма и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне.
Для этого планируется решить следующие задачи:
- своевременное и безусловное выполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Ижевск»;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее оптимальных форм и сроков заимствований;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Ижевска;
- обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города;
- недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесённых к полномочиям органов местного самоуправления;
- сохранение благоприятной кредитной истории муниципального образования, как надёжного заёмщика, безупречно и своевременно выполняющего свои финансовые обязательства, что создает предпосылки для снижения стоимости заимствований и улучшения структуры долга;
- повышение эффективности операций по управлению остатками средств на едином счёте по учёту средств бюджета города;
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ;
- открытость информации о муниципальном долге города Ижевска.