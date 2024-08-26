Самые маленькие зарплаты в Удмуртии оказались у журналистов и дворников

Ижевск. Удмуртия. Аналитика вакансий, размещённых летом в Удмуртии, показывает, что наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают не топ-менеджерам. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы hh.ru.

Так порядка 450 тыс. рублей могут получить методологи. На втором месте по уровню дохода оказались системные аналитики, которым предлагают доход размером в 300 тыс. рублей. Третье место занимают геологи, им работодатели готовы заплатить 230 тыс. рублей.

Также в рейтинг тех, кто получают зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя Удмуртии, попали геодезист (170 тыс. рублей), сварщик (167 тыс.). А вот топ-менеджерские позиции с высокой зарплатой заняли 6 место: технический и финансовый директора (по 150 тыс.).

Аналитики также составили рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Удмуртии. Наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают психологам, журналистам и дворникам (25 тыс. рублей), воспитателям и няням (27,5 тыс.) и копирайтерам (28,8 тыс. рублей).