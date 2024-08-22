В Удмуртии подорожала вермишель и детские пелёнки

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат поделился показателями изменения цен в республике с 13 по 19 августа. За неделю в республике подешевели овощи и спортивная обувь.

Из продовольственных товаров больше всего подорожали вермишель (+6%) и детские мясные консервы (+3,6%). Сильнее всего подешевели свёкла столовая (-8,5%) и морковь (-7,7%).

Из непродовольственных товаров больше всего выросла цена на электропылесосы (+2%) и пелёнки для новорождённых (1,5%). Подешевели в этой категории сильнее всего кроссовки (-6,8%) и хозяйственное мыло (-3,4%).

Цены на топливо также выросли. Бензин АИ-92 подорожал на 9 копеек за литр, АИ-95 — на 10 копеек, АИ-98 — на 70 копеек. Литр дизеля подорожал на 16 копеек.