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Бизнесмен в Ижевске погасил налоговую задолженность в 35 млн рублей

17:45, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Бизнесмен в Ижевске погасил налоговую задолженность в 35 млн рублей
17:45, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#налоги
Фото: ИА «Сусанин»
91
0

Четыре года назад он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматель в Ижевске в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении погасил задолженность перед бюджетом в размере свыше 35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя коммерческую организацию, занимающуюся производством и переработкой мясной продукции, по итогам работы за 2018-2020 годы внёс в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, в том числе о сделках с организациями, формально вовлечёнными им в финансово-хозяйственный оборот. Тем самым обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 35 млн рублей.

В результате принятых следствием мер обвиняемый возместил причинённый преступлением ущерб, погасив в полном объёме в бюджет имеющуюся задолженность по налогам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

17:45, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#налоги