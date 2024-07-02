Рейтинг самых дорогих объектов коммерческой недвижимости Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В соцсетях появилась информация о продаже в Ижевске торгового центра за полмиллиарда рублей. Речь идёт о здании по адресу улица Пушкинская, 136а — рядом с разворотным кольцом на перекрёстке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта. Горожанам он может быть известен как «Сэлдом» или «Смайл» по бывшим крупным «резидентам».

«Сусанин» проанализировал информацию на портале «Авито» и выяснил, что это далеко не самый дорогой объект коммерческой недвижимости, который можно сегодня приобрести в столице Удмуртии. Ниже приведём список топовых по стоимость локаций, где продаются как квадратные метры, так и здания в целом.

Если информация в объявлении правдива, то номинально самым дорогим объектом в Ижевске и Удмуртии являются складские помещения в Шабердино на Садовом переулке, 5 — новый индустриальный парк «Звезда». Здесь несколько зданий, каждое из которых располагается на собственном земельном участке от 0,35 до 0,6 га. По информации на сайте «Авито», квадратный метр здесь стоит 213 млн рублей. Общая площадь — 3 000 квадратов. Таким образом, владельцем всего объекта можно стать за 639 000 000 000 (639 млрд) рублей. Отметим, что бюджет Удмуртии на 2024 год составляет 915 млн 631 тыс. 212 рублей.

Следом на портале идут более реальные по стоимости объекты. Из них самым дорогим является здание на ул. Новоажимова, 20а (рядом с «Магнитом Семейным»). Здесь квадратный метр стоит 70 085 рублей, а все 11 700 квадратов можно приобрести за 820 000 000 рублей.

Далее по убыванию идёт упомянутый вначале ТЦ на перекрёстке Пушкинской и Карла Либкнехта. Квадратный метр тут стоит 95 тыс. руб. Всего их 5 553, следовательно, всю площадь можно приобрести за 527 535 000 рублей.

За 75 тыс. рублей за квадрат можно приобрести площади в ТЦ «Октябрьский». При общей площади в 6 657 кв. м общая стоимость равна 499 275 000 руб.

На ул. Новоажимова, 27 продаются производственные складские площади. Один квадрат стоит 96 900 руб. Общая площадь — 3 500 кв. м. Общая стоимость: 339 150 000 руб.

За 299 900 000 руб. можно купить бизнес-центр на ул. Пушкинская, 268 — зеркальные окна напротив «Оушен-сити».

«Три банана» на ул. Маяковского, 48 готовы продать за 270 036 900 руб. Бывшее здание Совнархоза на ул. Советской, 13 готовы отдать всего за 220 млн руб. вместе с арендаторами.

Из других знаковых объектов для Ижевска можно назвать ТЦ «Дуслык» на ул. Азина, 143 — его отдают 167 млн рублей; бывший производственный комплекс «Ижмаша» на Дерябина, 2 — его концерн «Калашников» готов отдать за без малого 160 млн рублей.

Следующие объекты торгуются уже за гораздо меньшие деньги. Например, здание банка «Зенит» на ул. Ленина, 46 и торговое помещение у ЖК «Колизей» стоят примерно всего по 120 млн рублей.