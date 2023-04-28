На 60% увеличилось в Удмуртии число точек с сервисом «наличные на кассе»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии активно развивается сервис «наличные на кассе». Как сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, сервис позволяет снимать деньги с банковской карты на кассе торговой точки.

Число торговых точек и АЗС, оказывающих такую услугу в регионе, к началу 2023 года составило 537. По сравнению с июлем 2022 года их количество увеличилось на 60%.

Чтобы получить наличные, нужно совершить любую покупку и оплатить её картой. С одной карты за день можно снять не более 5 тыс. рублей и не более 30 тыс. рублей за месяц.

«Сервис «наличные на кассе» активно распространяется в республике благодаря удобству его использования. Услуга позволяет повысить финансовую доступность в небольших населённых пунктах, где нет офисов банков или банкоматов», — рассказала управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.