В Ижевске подняли ставку налога на недвижимость физических лиц

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличили ставку налога на недвижимость физических лиц. В 2024 году жители столицы заплатят за свое капитальное имущество 0,15% от его кадастровой стоимости. Повышение по сравнению с предыдущим налоговым периодом составит 0,01%. Такое решение было принято на состоявшейся 17 ноября очередной сессии городской думы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Начисление по ставке 0,15% будет производиться в 2024 году при расчете налога за 2023 год. Оно коснется собственников домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей, а также хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров на личных участках.

Решение о постепенном повышении налога на имущество физических лиц на одну сотую процента ежегодно было принято гордумой в 2018 году. Ставка в 0,15% составляет половину от максимально возможно взыскания налога на недвижимое имущество граждан в Российской Федерации.

Например, по ставке 0,3% платят налоги владельцы квартир в Кирове, Самаре и Ульяновске. Ставка 0,2% в отношении квартир действует в Казани. В Саранске и Чебоксарах для квартировладельцев применяется дифференцированная ставка — от 0,1% до 0,3%.

По предложению депутатов городской думы Ижевска администрация города разработает дифференцированную ставку налога на имущество физических лиц. Будет учтен опыт других городов Приволжского федерального округа.

Отметим, согласно Налоговому кодексу, дифференцированная ставка может работать как в плюс, так и в минус собственнику. Она зависит от вида, местонахождения и кадастровой стоимости объекта недвижимости.

В случае утверждения дифференцированной налоговой ставки, в Ижевске ее смогут применять в 2025 году.