Банк России: замедление роста цен в Удмуртии обусловлено падением спроса

Ижевск. Удмуртия. Темпы инфляции в Удмуртии существенно замедлились на фоне значений начала лета, однако остаются выше, чем в среднем среди регионов Приволжского федерального округа и в целом по стране. Об этом говорится в информационно-аналитической записке Банка России, сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации.

Так, по данным Центробанка, в октябре 2022 года годовая инфляция в Удмуртской Республике составила 13,46% после 14,79% в сентябре. Но это по-прежнему выше, чем по Приволжскому федеральному округу (12,90%) и в среднем в России (12,63%).

Продовольственные товары за год подорожали на 13,24%, но при этом наблюдается снижение цен на плодоовощную продукцию на 11,67%. Регулятор объясняет такую динамику расширением посадочных площадей овощей открытого грунта, а также яблоневых садов в целом по стране, а значит, увеличением предложения в этом сегменте.

Если не стоп-кран, то, по крайней мере, мягкий тормоз включился в отношении повышения цен на продукцию животноводства в Удмуртии. Аналитики Банка России связывают это с расширением производственных мощностей по производству и переработке мяса скота и птицы. Кроме того, за счет хорошего сбора кормовых культур в сезоне 2022 года на фоне прошлогоднего неурожая животноводы республики сократили свои издержки на производство молока и мяса.

Годовой прирост цен на товары непродовольственной группы в Удмуртии в октябре уменьшился до 15,72% после 17,07% в сентябре. Основной причиной, по которой замедлилось переписывание ценников в сторону увеличения, стало падение потребительского спроса. Особенно это заметно в секторе продаж цифровой и бытовой техники: смартфонов, холодильников, стиральных машин и микроволновок. В условиях возросшей неопределенности, граждане стали более осторожно обращаться со своими доходами и сбережениями.

Подобная ситуация складывается и на авторынке. Здесь охлаждение покупательской активности наложилось на взрывной рост цен на новые машины, особенно иностранного производства, а также уменьшение предлагаемого автосалонами ряда моделей и комплектаций.

Услуги ЖКХ относительно октября прошлого года подорожали на 5,4%. Такая незначительная в свете общего подорожания цифра объясняется, конечно, государственным регулированием коммунальных тарифов.

А вот услуги пассажирского транспорта за год выросли в цене на 10,05%. По мнению специалистов Центробанка, основную роль в этом сыграло повышение стоимости авиаперевозок за счет удлинения маршрутов на международных рейсах и повышения спроса на перелеты.