В Удмуртии банк привлекли к административной ответственности за введение должника в заблуждение

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы привлекли банк к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления федеральной службы судебных приставов.

Банковские сотрудники неправомерно ввели своего клиента в заблуждение относительно последствий неисполнения кредитного договора, после чего мужчина обратился с заявлением в службу судебных приставов.

При проведении административного расследования было установлено, что гражданину через его родителей было передано уведомление о просроченной задолженности, в котором содержалась информация о возбужденном исполнительном производстве. Это не соответствовало действительности. Более того, в документе были указаны меры принудительного характера в виде ареста имущества, удержания денежных средств с заработной платы, ограничения выезда за границу.

На самом деле это вправе сделать исключительно судебный пристав-исполнитель после возбуждения исполнительного производства.

В результате банк признан виновным в совершении административного правонарушения, так как были нарушены требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.