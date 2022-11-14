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В Удмуртии банк привлекли к административной ответственности за введение должника в заблуждение

11:00, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии банк привлекли к административной ответственности за введение должника в заблуждение
11:00, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
580
0
#судебные приставы\n#банки\n#долг\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
580
0

Судебные приставы оштрафовали кредитную организацию на 60 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы привлекли банк к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления федеральной службы судебных приставов. 

Банковские сотрудники неправомерно ввели своего клиента в заблуждение относительно последствий неисполнения кредитного договора, после чего мужчина обратился с заявлением в службу судебных приставов.

При проведении административного расследования было установлено, что гражданину через его родителей было передано уведомление о просроченной задолженности, в котором содержалась информация о возбужденном исполнительном производстве. Это не соответствовало действительности. Более того, в документе были указаны меры принудительного характера в виде ареста имущества, удержания денежных средств с заработной платы, ограничения выезда за границу. 

На самом деле это вправе сделать исключительно судебный пристав-исполнитель после возбуждения исполнительного производства.

В результате банк признан виновным в совершении административного правонарушения, так как были нарушены требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.  

 

11:00, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
580
0
#судебные приставы\n#банки\n#долг\n#Удмуртия