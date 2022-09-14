В Удмуртии на 7% выросли налоговые и неналоговые поступления в бюджет

Ижевск. Удмуртия. За 7 месяцев 2022 года годовой план по поступлению доходов в бюджет Удмуртии выполнен на 55%. Об этом говорится в докладе министра финансов республики Веры Сухих.

В январе-июле в бюджет Удмуртии поступило доходов 56 млрд 943 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 39 млрд 284 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 7%.

В структуре налоговых и неналоговых поступления налог на прибыль предприятий составил 32% (12,6 млрд рублей). Темп роста по сравнению с январём-июлем 2021 года равняется 90%. Следом идут сборы по НДФЛ — 30% (11,5 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост равняется 110%. Доля акцизов — 11% или 4,4 млрд рублей (темп роста 122%).

«Несмотря на рост налоговых поступлений в бюджет республики в отчетном периоде проблема дисбаланса и нехватки доходов на текущие нужды сохраняется. Это связано с ростом обязательных расходов бюджета: на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, оплату коммунальных платежей и т. д.», — говорится в докладе.