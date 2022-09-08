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За неделю в Удмуртии подорожали черный чай и вареная колбаса

13:10, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
За неделю в Удмуртии подорожали черный чай и вареная колбаса
13:10, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены
Фото: unsplash.com
139
0

В то же время цена упала на помидоры.

Ижевск. Удмуртия. За неделю с 30 августа по 5 сентября в Удмуртии на 66,2 рубля выросла средняя цена на черный байховый чай. Таким образом 1 кг обойдется в 1324 рубля, сообщает Удмуртстат.

Килограмм вареной колбасы, в среднем, сейчас стоит 453 рубля, цена выросла на 28,9 рубля. Средняя цена за десяток куриных яиц изменилась на 3,6% или на 2 рубля.

Также прибавили в цене конфеты мягкие, глазированные шоколадом, консервы фруктово-ягодные и овощные для детского питания.

В то же время на 12,7 рубля подешевели помидоры (16%), репчатый лук — 5,2 рубля или 13,2%. Также потеряли в цене огурцы, морковь, картофель, свекла, капуста белокочанная, сосиски и сардельки.

Из непродовольственных товаров на 7,2% подорожали спички, на 1,5% — сухие корма для животных, подешевели — порошок (2%), зубная паста (4,4%) и зубные щетки (1,7%). 

13:10, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены