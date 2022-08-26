В Удмуртстате подсчитали, сколько стоит собрать ребенка к учебному году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии собрать ребенка в школу в 2022 году стало дороже. Об этом сообщает Удмуртстат.

Стоимость базового школьного набора, включая канцтовары, для девочек выросла на 13,1%, для мальчиков — на 15,8%. По информации Удмуртстата, это совпадает с трендом предыдущих лет — рост цен ниже роста инфляции (116,7%).

Так, набор к учебному году из двух платьев, двух юбок, двух футболок, трех колготок, трех блузок, джемпера, спортивного костюма, туфлей, ботинок, кроссовок и пяти носков в среднем выйдет на 19 850,8 рубля.

Для мальчиков двое брюк, трое сорочек, двое футболок, джемпер, спортивный костюм, летние туфли, кроссовки, ботинки, пять носков обойдутся в 15 246,9 рубля.

Набор из канцтоваров, в среднем, выйдет в 5 909,2 рубля.