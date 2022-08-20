Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии за месяц не изменился. Как сообщила пресс-служба Минфина республики, на 1 августа он составлял 71 млрд 749,8 млн рублей.

На 1 июля показатели были такими же. Тогда госдолг вырос более чем на 5 млрд по сравнению с июнем.

Структура государственного долга Удмуртии:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 66 млрд 749,8 млн рублей (93 % от объема госдолга), по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7 % от объема госдолга), по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга на 1 августа составили 451,1 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание отсутствует.