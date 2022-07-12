Банковские сбережения жителей Удмуртии превысили два годовых бюджета республики

Ижевск. Удмуртия. Объём сбережений жителей Удмуртии, размещённых на банковских вкладах и счетах, за год вырос на 10,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Удмуртской Республике.

По данным на 1 июня текущего года жители республики хранят в банках 208,9 млрд рублей, в том числе на счетах эксроу, использующихся в долевом строительстве. При этом годовой бюджет Удмуртии составляет более 101 млрд рублей.

В основном граждане хранят деньги в рублях — 94,8% или 198,1 млрд рублей. При этом вклады в иностранной валюте за год уменьшились на 30,8%, составив в рублёвом эквиваленте 10,8 млрд.