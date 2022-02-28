Экономист – «Сусанину»: Центробанк пытается остановить толкучку у банкоматов и защитить вклады граждан от инфляции

Ижевск. Удмуртия. Центробанк пытается прекратить паническое снятие денег населением со счетов и защитить вклады граждан от инфляции. Такое мнение озвучила «Сусанину» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цифровой экономики института экономики и управления Удмуртского госуниверситета Вера Костенкова.

«Повышение ключевой ставки Центробанк изначально направлял не на то, чтобы кредиты подорожали, а на то, чтобы проценты по вкладам были более адекватными по отношению к новой реальности, и люди не бежали и не изымали сбережения со своих счетов.

По сути, Центральный банк пытается, с одной стороны, остановить панику со снятием денег со счетов, с другой – защитить вклады от инфляционных процессов, которые уже начались в связи с вводом западных санкций.

Люди пытаются снять деньги со счетов, их можно понять, они боятся за свои средства. Но паника не у всех, у меня вот сейчас студенты сидят, спокойно пишут тест, у них просто денег нет.

Надо признать, подорожают не только вклады, но и кредиты. Банки сами разрабатывают свою кредитную политику, исходя из того, сколько стоят у них ресурсы. Не может быть такого, что проценты по вкладам увеличились, а по кредитам – нет.

Фактор финансового давления на Россию, как мы все понимаем, не экономический, а политический, сколько это продлится – неизвестно. Дело еще и в том, что российский банковский сектор довольно слаб, он маленький. На начало года в стране осталось 333 банка, из них 13 контролируют 77 процентов всех зарубежных активов. Большинство как раз из этих системно значимых кредитно-финансовых организаций и попали под санкции. То есть, количество операций на внешнем рынке было критерием выбора для включения в санкционный список», – заключила Вера Костенкова.

Напомним, 28 февраля совет директоров «Банка России» принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых. По мнению регулятора, внешние условия для российской экономики поменялись кардинальным образом. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение ставок по депозитам до значений, необходимых, чтобы нивелировать возросшие для вкладчиков девальвационные и инфляционные риски. Это даст возможность поддержать ценовую стабильность в стране и оградить сбережения граждан от обесценивания.

Отметим, 11 февраля Банк России уже повысил ставку рефинансирования до 9,5%. С марта 2021 года это значение выросло более чем в 2 раза.