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Размер маткапитала за первого ребёнка в Удмуртии увеличился до 524 тысяч рублей

18:09, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Размер маткапитала за первого ребёнка в Удмуртии увеличился до 524 тысяч рублей
18:09, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1124
0
#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: twenty20.com
1124
0

С 2022 года выплата будет меняться в зависимости от фактической инфляции в стране.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос размер материнского капитала на 8,4%. Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики по социальной политике Татьяна Чуракова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В России приняли закон, который с 2022 года меняет порядок индексации материнского капитала. Таким образом выплата будет меняться в зависимости от фактической инфляции в стране, а не от прогнозируемой, как было раньше. 

С 1 февраля 2022 года за первого ребёнка жители Удмуртии получат 524 527,90 рублей. За второго и последующего — 693 144,10 рублей, если ранее семья не получала материнский капитал. 

Отмечается, что в Удмуртии сертификата на получение выплаты уже удостоились 144 тыс. родителей. В 2021 году выдано более 10 тыс. сертификатов: 5,2 тыс. за первого ребёнка и 4,8 тыс. — за второго.

18:09, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1124
0
#Удмуртия\n#финансы и деньги