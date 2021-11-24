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В качестве субсидий и компенсаций за ЖКХ в 2021 году жители Удмуртии получили 580 млн рублей

08:30, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В качестве субсидий и компенсаций за ЖКХ в 2021 году жители Удмуртии получили 580 млн рублей
08:30, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
409
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#субсидии\n#семья\n#финансы и деньги
Фото: ИА «Сусанин»
409
0

Возвратить часть денег могут многодетные семьи и семьи, чья плата за ЖКХ превышает 22% совокупного дохода.

Ижевск. Удмуртия. За ЖКХ жителям Удмуртии выплатили субсидии и компенсации на общую сумму 580 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

За текущий год субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 507 млн. рублей получили почти 25 тыс. семей. Такую компенсацию могут получить семьи, плата которых за ЖКХ превышает 22% их совокупного дохода.

Многодетные семьи могут возместить 30% от платы за коммунальные услуги. Такой услугой в 2021 году воспользовались 9,5 тыс. семей. В общей сумме им вернули 72,7 млн рублей.

Чтобы получать субсидии и компенсации, нужно подать документы в МФЦ по месту жительства или на региональном портале Госуслуг. Продлить субсидии на следующий год можно там же. Автоматическое продление компенсаций не производится.

08:30, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
409
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#субсидии\n#семья\n#финансы и деньги
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