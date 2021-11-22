В 2021 году на эти цели было потрачено почти 250 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. На реализацию соцконтракта в 2022 году в Удмуртии направят 311 млн рублей. Как сообщила пресс-служба министерства социальной политики и труда республики, в регионе малоимущие семьи продолжают заключать социальные контракты по преодолению трудных жизненных ситуаций. Программа отвечает задачам нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«На 2022 год Удмуртия направит на реализацию соцконтракта 311 миллионов рублей. Все направления социального контракта сохраняются. Поэтому все, кто не успел воспользоваться этой мерой поддержки для малоимущих граждан в этом году, могут обратиться в течение следующего года. Обращаться можно в органы соцзащиты на местах», – отметила министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

Отметим, что в 2021 году Удмуртия с учётом софинансирования из федерального бюджета направила на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта 247,8 млн рублей. Семьям предлагается социальный контракт – финансовая помощь на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, на переобучение, стажировку и трудоустройство. Малообеспеченные семьи могут также рассчитывать на материальную поддержку, направленную на преодоление конкретной трудной жизненной ситуации. Суммы выдаются в индивидуальном порядке: максимальный размер – 250 тысяч рублей. Выплата может быть ежемесячной или единовременной, при этом предусмотрено только целевое использование.

На сегодня в республике заключено более 1 900 социальных контракта, в том числе по направлениям:

- поиск работы – 791 контракт;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятость – 355;

- развитие личного подсобного хозяйства (с условием регистрации в качестве самозанятого) – 106;

- иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации – 672.

Выплаты малоимущим семьям составили более 217 млн рублей.

Напомним, в 2020 году Удмуртия вошла в список регионов, где был запущен пилотный проект по снижению уровня бедности в России. В 2021 году все субъекты Российской Федерации участвуют в реализации социального контракта.