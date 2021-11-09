Еще 506 млн рублей до конца года выделят на поддержку сельского хозяйства Удмуртии

В текущем году объем господдержки приблизится к 3,8 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На поддержку сельских хозяйств Удмуртии до конца 2021 года поступят еще 506 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Деньги будут выделены из федерального бюджета. Средства пойдут на возмещение части затрат, связанных с производством зерна и на покупку кормов для дойного стада. Благодаря такой поддержке получится нивелировать экономические убытки сельхозпроизводителей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.

С каждым годом объем господдержки отрасли растет, если в 2019 было выделено 2,3 млрд рублей, в 2020 — 3,4 млрд рублей, то ожидаемая сумма в 2021 году составит около 3,8 млрд рублей.

Сравнивая финансирование агропромышленного комплекса с другими регионами Приволжского федерального округа, как и в 2020 году Удмуртия находится на пятом месте рейтинга. Однако по сравнению с минувшим годом в 2021 году доля расходов на поддержку АПК в общем объеме расходов региона увеличилась с 2,6% до 3,5%.

В текущем году по предварительной оценке ожидается снижение эффективности предоставляемых субсидий. Это связано с тем, что проекты в АПК имеют высокую капиталоемкость и начнут приносить налоги в бюджет в течение ближайших 3-5 лет.