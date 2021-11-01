За девять месяцев 2021 года бюджет Удмуртии исполнен с ростом доходов

Рост составил 22% к соответствующему периоду 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Бюджет Удмуртии за девять месяцев 2021 года исполнен с ростом доходов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, доклад об исполнении главного финансового документа региона представила и. о. министра финансов Удмуртии Вера Сухих.

Она сообщила, что в бюджет республики за отчётный период поступило 69,72 млрд рублей доходов, что составляет 67% от годового плана. Они исполнены с ростом на 22% к соответствующему периоду прошлого года, к 2019 году на 30%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет республики в сумме 47,19 млрд рублей, с ростом 38% к соответствующему периоду прошлого года, к 2019 году — 18%. Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 66%.

По-прежнему в структуре налоговых и неналоговых доходов основными являются налог на прибыль организаций — 40% и налог на доходы физических лиц — 29%. Исполнение по налогу на прибыль составило 18,7 млрд рублей, это 64% годового плана, налог на доходы физических лиц поступил в размере 13,65 млрд рублей, это 66% от годового плана.

22,5 млрд рублей поступило в бюджет республики путём безвозмездных перечислений, из них 21,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Расходы бюджета республики на 1 октября составили 70,67 млрд рублей, это 65% от годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 106%, к 2019 году 130%.

В Минфине пояснили, что увеличение расходов связано со следующими факторами:

1. Рост фонда оплаты труда работников бюджетной сферы;

2. Введение новых социальных выплат на условиях софинансирования из федерального бюджета (ежемесячные выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, бесплатное питание в начальных классах школы);

3. Ранняя контрактация по нацпроектам и софинансируемым из федерального бюджета направлениям расходов;

4. Мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Расходы социальной направленности — 54,48 млрд рублей (это 77% от общей суммы расходов бюджета республики). Темп роста к аналогичному периоду 2020 года — 108%, к 2019 году — 131%.

В полном объёме исполнены предусмотренные законодательством социальные обязательства (выплата пособий, компенсаций), расходы на оплату труда работников организаций бюджетной сферы, предоставлены дотации, субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований.

Просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и предоставлению мер соцподдержки нет.

На поддержку отдельных отраслей экономики, с учётом капвложений, направлено 12,4 млрд рублей. Доля этих расходов составила 18%, темп роста — 101% к аналогичному периоду 2020 года.

В бюджеты муниципальных образований за девять месяцев было направлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 26,2 млрд рублей (это 37% в общей сумме расходов).

На реализацию нацпроектов за отчетный период 2021 года направлено 7,96 млрд рублей. Расходы исполнены с ростом 12% к соответствующему периоду прошлого года. Доля данных расходов в бюджете 11%. Большая часть расходов — 3,38 млрд рублей — направлена на реализацию нацпроекта «Демография».

Напомним, госдолг республики на 1 октября 2021 года составил 63,47 млрд рублей. Это 98% к оценке поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет за 2021 год. С начала года государственный долг Удмуртской Республики сократился на 772 млн рублей.

«В августе был получен бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 30,9 млрд рублей по ставке 0,1% годовых, который был направлен на досрочное погашение коммерческих кредитов. Экономия бюджетных средств по выплате процентов в этом году составит более 700 млн рублей», — отметила Вера Сухих.

Структура госдолга на данный момент выглядит следующим образом: рыночные заимствования составляют 8,5%, кредиты из федерального бюджета — 91,5%.