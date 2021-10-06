Удмуртия находится на 7 месте по уровню зарплаты в ПФО

Средняя номинальная заработная плата в республике составила более 37 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. По уровню оплаты труда за 7 месяцев 2021 года, среди республик Приволжского Федерального округа Удмуртия расположилась на 7 месте. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Самую высокую зарплату получают жители Пермского края — в среднем 43,2 тыс. рублей, а самую маленькую в Республике Мордовия — 33,2 тыс. рублей. Гражданам Удмуртии в среднем платят 37,7 тыс. рублей.

Среди организаций, которые не относятся к субъектам малого бизнеса, наибольшая оплата труда вручается в Воткинском — 43,8 тыс. рублей, Якшур-Бодьинском — 40,5 тыс. рублей и Каракулинском — 38,8 тыс. рублей районах республики. Меньше зарплату вручают в Алнашском районе — 28,5 тыс. рублей. В организациях Ижевска сотрудники в среднем зарабатывают 46,9 тыс. рублей.