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Удмуртия находится на 7 месте по уровню зарплаты в ПФО

17:45, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Удмуртия находится на 7 месте по уровню зарплаты в ПФО
17:45, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зарплата\n#финансы и деньги\n#рейтинг
Фото: twenty20.com
279
0

Средняя номинальная заработная плата в республике составила более 37 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. По уровню оплаты труда за 7 месяцев 2021 года, среди республик Приволжского Федерального округа Удмуртия расположилась на 7 месте. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Самую высокую зарплату получают жители Пермского края — в среднем 43,2 тыс. рублей, а самую маленькую в Республике Мордовия — 33,2 тыс. рублей. Гражданам Удмуртии в среднем платят 37,7 тыс. рублей.

Среди организаций, которые не относятся к субъектам малого бизнеса, наибольшая оплата труда вручается в Воткинском — 43,8 тыс. рублей, Якшур-Бодьинском — 40,5 тыс. рублей и Каракулинском — 38,8 тыс. рублей районах республики. Меньше зарплату вручают в Алнашском районе — 28,5 тыс. рублей. В организациях Ижевска сотрудники в среднем зарабатывают 46,9 тыс. рублей.

17:45, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зарплата\n#финансы и деньги\n#рейтинг
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