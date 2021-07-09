Застрахованный счет спас ижевчанку от аферы мошенницы

Потерпевшая лишилась около 10 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске застрахованный банковский счет спас женщину от аферы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Злоумышленница позвонила 51-летней продавцу-кассиру и представилась сотрудницей отдела по финансовым потерям банка из Москвы. Она спросила о потере карты и сообщила, что со счета потерпевшей хотели снять деньги. Мошенница даже отправила фейковое сообщение о попытке списания 29 тыс. рублей.

Женщина испугалась и продиктовала номер своей банковской карты и разовые пароли доступа. После этого ей пришло сообщение о списании 10 150 рублей и несколько уведомлений о переводах по 50 тыс. рублей. Тут же поступала информация о блокировке банком этих операций.

Вскоре ижевчанке позвонил настоящий сотрудник банка. Благодаря застрахованному на год банковскому счету потерпевшей, при проведении первой подозрительной транзакции банк автоматически блокировал последующие попытки переводов. Из-за этого удалось предотвратить потерю крупной суммы денег, но ущерб составил 10 150 рублей.

Сотрудник банка предложил заблокировать карту и выпустить новую, так как мошенница знала ее данные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).