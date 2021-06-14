Цены в Удмуртии в мае выросли на 0,4%

С начала года рост составил 5,8%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросли цены на продовольственные непродовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Удмуртии.

В мае цены на продовольственные товары увеличились на 0,36%, на непродовольственные - на 0,53%, на услуги - на 0,23%.

Стали дороже плодоовощная продукция и мясопродукты: свекла, морковь, картофель, мороженная рыба, яблоки, свинина, гречневая крупа, сычужные сыры, рис, вермишель и кисломолочные продукты.

Снизились стоимость помидоров, огурцов, яиц, растворимого кофе и мяса индейки.

Возросли в цене строительные материалы и новые отечественные и импортные легковые автомобили.

Из лекарственных средств подорожали левомеколь, корвалол, анальгин и поливитамины с макро- и микроэлементами. Увеличили цену и на товары бытовой химии.

Услуги железнодорожного транспорта подняли в цене на 13,87%.