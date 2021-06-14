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Цены в Удмуртии в мае выросли на 0,4%

17:31, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Цены в Удмуртии в мае выросли на 0,4%
17:31, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
168
0
#Удмуртия\n#цены\n#инфляция\n#продукты\n#услуги\n#финансы и деньги
Фото: twenty20.com
168
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С начала года рост составил 5,8%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросли цены на продовольственные непродовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Удмуртии. 

В мае цены на продовольственные товары увеличились на 0,36%, на непродовольственные - на 0,53%, на услуги - на 0,23%. 

Стали дороже плодоовощная продукция и мясопродукты: свекла, морковь, картофель, мороженная рыба, яблоки, свинина, гречневая крупа, сычужные сыры, рис, вермишель и кисломолочные продукты. 

Снизились стоимость помидоров, огурцов, яиц, растворимого кофе и мяса индейки. 

Возросли в цене строительные материалы и новые отечественные и импортные легковые автомобили. 

Из лекарственных средств подорожали левомеколь, корвалол, анальгин и поливитамины с макро- и микроэлементами. Увеличили цену и на товары бытовой химии. 

Услуги железнодорожного транспорта подняли в цене на 13,87%.

17:31, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
168
0
#Удмуртия\n#цены\n#инфляция\n#продукты\n#услуги\n#финансы и деньги