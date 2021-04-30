В апреле под отключение могут попасть более 2 тысяч человек.



Ижевск. Удмуртия. В марте у 720 жителей Удмуртии отключили электричество за долги. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В должниках оказались 2476 клиента, их общая задолженность составила 25 млн рублей. Только 1249 человек поспешили оплатить услуги.

В апреле под отключение могут попасть 2227 человек, они должны компании почти 22 млн рублей.

Отметим, при образовании задолженности энергетики выдают предупреждение. Если клиент его игнорирует, через 2 месяца ему приходит уведомление об ограничении подачи энергоресурса. Через 20 дней формируется список адресов и начинается отключение электроэнергии. Такие действия поставщика законны и регламентированы правительством России.

Напомним, статья 446 ГПК России перечисляет имущество, на которое не может быть обращено взыскание. В список входит жилье, которое является единственным пригодным для проживания. 27 апреля Конституционный суд России в своем постановлении разъяснил возможность изымать единственное жилье у должников.