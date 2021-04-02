Удмуртия заняла второе место в ПФО по уровню закредитованности

Общая сумма долгов составила 210 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в феврале 2021 года получили кредитов на 3,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных займов в феврале 2021 года составила 13,5 млрд рублей. Такие данные приводит Удмуртстат.

При этом в январе 2021 года кредитов было взято на 10,6 млрд рублей.

Но вместе с суммой кредитов выросли и долги по ним — их общая сумма составила 210 млрд рублей, за месяц этот показатель увеличился на 2,8 млрд рублей. На каждого жителя республики в среднем приходится по 140,9 тыс. рублей займов. Этот показатель является вторым в ПФО — на первом находится соседний Татарстан, третье место заняли тоже соседи Удмуртии — Пермский край.





Также в феврале 2021 года жители республики получили 2,1 тыс. жилищных кредитов на сумму 4,1 млрд рублей — это больше январского показателя на 1,4 млрд рублей, а прошлогоднего — на 2,2 млрд рублей.