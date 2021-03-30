Для новых предпринимателей Удмуртии понизили налоговую ставку «по патенту»

Изменения приведут к появлению новых рабочих мест, считают законодатели.

Ижевск. Удмуртия. Начинающие предприниматели Удмуртии получили пониженную налоговую ставку по патентной системе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Налоговая ставка по патентной системе налогообложения составит 0% и будет распространяться на отдельные виды деятельности. Льгота будет действовать в течение двух лет с момента регистрации индивидуального предпринимателя.

Понижение налоговой ставки стало возможным благодаря принятию соответствующего законопроекта в Госсовете Удмуртии. Как сообщили в комиссии по бюджету, налогам и финансам, это позволит «вывести из тени» предпринимателей. Кроме того, изменения помогут увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а это, в свою очередь, приведёт к появлению новых рабочих мест.