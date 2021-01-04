За счет энергосберегающего освещения в учреждениях Удмуртия сможет ежегодно экономить почти 53 млн рублей

В регионе реализуется проект «Бережливое правительство».

Ижевск. Удмуртия. Благодаря переходу бюджетных учреждений Удмуртии на энергосберегающее освещение, республика сможет экономить около 53 млн рублей ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Проект «Бережливое правительство» внедрен в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Дебесском, Селтинском, Увинском, Алнашском и Малопургинском районах. В рамках проекта с 2017 по 2020 год освещение полностью заменили в 63 школах, больницах, домах культуры.

По словам и.о. первого зампреда правительства Удмуртской Республики Константина Сунцова, через 6 лет после окончания энергосервисного контракта экономия составит 52,8 млн рублей ежегодно по перечисленным муниципальным образованиям.

Отметим, что плату по контракту производят только после замены освещения за счет средств, сэкономленных на электроэнергии. Заказчик не увеличивает свои расходы.

В 2021 году работа продолжится.