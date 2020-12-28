Коллекторское агентство в Удмуртии оштрафовали за звонки родственникам должницы и угрозы расправы

За свои незаконные действия компании придется заплатить 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал коллекторское агентство на 50 тыс. рублей за частые звонки должнице и угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

В отдел контроля за деятельностью юрлиц обратилась женщина с заявлением о нарушении ее прав со стороны ООО «Юридическая компания № 1». Она сообщила, что неизвестные лица регулярно звонят ей, мужу, родственникам, её знакомым и вымогают деньги, угрожая расправой, оскорбляя и нецензурно выражаясь. Также от агентства поступают сообщения, текст которых не соответствует закону.

Угрозы связаны с задолженностью дочери женщины перед несколькими микрофинансовыми организациями. Дочь действительно брала займы, но ничего об это не рассказывала родственникам, согласия на взаимодействие с ними она не давала.

Компанию оштрафовали по ч.2 статье 14.57 КоАП России ст.14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).