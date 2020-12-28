Процентная ставка по 5-летним облигациям Удмуртии составит 6,4%

Общий объем эмиссии составит 10 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Ставка первого купона по 5-летним государственным облигациям Удмуртии составит 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Купонный доход на одну облигацию будет равняться 15,96 рубля.

Ставка для последующих купонов также составит 6,4%. Купонный доход на одну облигацию 2-12 периода утвержден в размере 15,96 рубля, 13-16 периода – 11,17 рубля, 17-19 периода – 6,38 рубля, 20-го периода – 6,73 рубля.

Общий объем эмиссии ценных бумаг составляет 10 млрд рублей, срок размещения – 5 лет. Дата начала размещения – 29 декабря 2020 года. В пресс-службе отметили, что на первом этапе будет выпущена 1 облигация номиналом 1000 рублей.